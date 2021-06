L’arte di accomodare

Lunedì 7 giugno 2021 alle ore 18.30, al Teatro Splendor di Aosta, il concerto “L’arte di accomodare”. L’appuntamento, tenuto conto delle misure anticovid vigenti, prevede il pubblico in sala, e sarà anche visibile in diretta streaming, gratuitamente, alle ore 18.30 di lunedì 7 giugno 2021 e on demand, fino al 11 giugno 2021, sul sito www.bobine.tv

La pratica di ‘accomodare’ o di ‘appropriare’ fa riferimento alla diffusa abitudine dei compositori barocchi di adattare la propria musica o i brani di altri musicisti ad uno strumento o ad un gruppo di strumenti diversi da quelli originariamente previsti. L’utilizzo della fisarmonica, strumento novecentesco dalle forti radici popolari, in un ensemble di strumenti antichi non è quindi una scelta estemporanea, ma rappresenta la riproposizione moderna di una consuetudine profondamente connaturata all’estetica settecentesca. L’opera è la protagonista e lo strumento, visto come un ‘mediatore’ moderno, diventa l’oggetto della sua realizzazione, rispettandone la natura musicale.

L’ensemble l’Extrarmonica è formato da Giorgio Dellarole (fisarmonica), Alessandro Ciccolini (violino), Enrico Contini (violoncello) e Francesco Baroni (clavicembalo). Si tratta di quattro musicisti, docenti presso il Conservatorio “A. Boito” di Parma, che, con i rispettivi strumenti, si sono votati allo studio della prassi esecutiva, delle maniere proprie e del linguaggio con cui riproporre al meglio le composizioni barocche. Il programma del concerto attraversa quasi un secolo di musica e valorizza la straordinaria duttilità della fisarmonica, che è presente in tutti i brani che verranno eseguiti e che assume di volta in volta il ruolo del secondo violino, della viola, del basso o del basso continuo.

Biglietto di sala 10,00 euro.

The greatest sounds of Hollywood

Sabato 12 giugno 2021 alle ore 18.30, al Teatro Splendor di Aosta, il concerto “The greatest sounds of Hollywood”. L’appuntamento, tenuto conto delle misure anticovid vigenti, prevede il pubblico in sala e sarà anche visibile in diretta streaming, gratuitamente, alle ore 18.30 di sabato 12 giugno 2021 e on demand, fino al 16 giugno 2021, sul sito www.bobine.tv.

In The greatest sound of Hollywood il soprano valdostano Arianna Donadelli ed il tenore Cosimo Panozzo, accompagnati dal Maestro Roberto Noferini al violino e dal Maestro Luca Rasca al pianoforte, eseguono le più belle melodie dei grandi film vincitori di Oscar dell’epoca d’oro di Hollywood. Lo spettacolo, ideato con passione da Jutta Armstark (CPA, Consulting & Public Affairs, Vienna), ha debuttato presso il Film Festival di Kitzbuhel (Austria) nell’agosto 2017 riscuotendo largo consenso di pubblico. Il programma comprende una splendida selezione di classici indimenticabili e senza tempo della fabbrica dei sogni di Hollywood, che hanno giustamente fatto la storia del cinema: da Colazione da Tiffany a Nuovo Cinema Paradiso; da Mission a Love story, Top Hat, West Side Story e molti altri. I brani sono arrangiati dal compositore Daniele Russo, che è riuscito a coniugare la popolarità di melodie senza tempo al virtuosismo degli strumenti classici, il tutto interpretato con la potenza, il fascino e la duttilità delle voci liriche. Accattivanti e godibili le presentazioni di ogni brano, con il doveroso inquadramento musicale e cinematografico, il tutto accompagnato da proiezioni che trasportano l’ascoltatore in atmosfere suggestive e sognanti. La risultante e uno spettacolo fresco e dinamico che declina la bellezza della musica nelle sue diverse forme e generi in un momento storico in cui la diversità delle arti musicali vuole esprimere speranza e voglia di emozionarsi e vivere.

Biglietto di sala 10,00 euro.

