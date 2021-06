Dai primi di giugno sarà attivo il progetto Bergamo città vicina – fare e welfare, un insieme di servizi promossi dal Consorzio Sol.Co Città Aperta dedicati al benessere dei cittadini.

Un’iniziativa realizzata grazie al Bando Artemisia attivato tra settembre e novembre 2020 all’interno del Programma Rinascimento e pensato per sostenere tutte quelle iniziative di consolidamento e ampliamento delle organizzazioni relative al terzo settore aventi l’obiettivo di rafforzare e promuovere il capitale e la coesione sociale, il benessere collettivo e il welfare nella città di Bergamo.

“Il progetto ‘Bergamo città vicina’ rappresenta un esempio concreto dell’efficacia del programma Rinascimento che, grazie ad un modello di partnership tra pubblico e mondo profit e non profit (Comune di Bergamo, Banca Intesa San Paolo, Fondazione CESVI), ha rappresentato sia uno strumento concreto per sostenere il tessuto economico e produttivo della città all’indomani della prima fase della pandemia, sia un’opportunità di attivare quel necessario processo di welfare di comunità attraverso la creazione di servizi ai cittadini, soprattutto più fragili, che vivono tuttora una serie di difficoltà legate alle conseguenze economiche dell’emergenza e alle limitazioni derivanti dalle norme anti-Covid”, ha commentato l’Assessora alle Politiche sociali Marcella Messina.

‘Bergamo città vicina’ propone quattro aree di intervento: servizi per la casa (dalle riparazioni idrauliche e di muratura, ai servizi di ritiro e sgombero, alla pulizia e sanificazione Covid-19 e cura del verde); servizi di cura alla persona (prestazioni infermieristiche, colf e badanti, consegna pasti, etc); aiuti alla famiglia e ascolto dei bisogni.

Per ricevere informazioni, richiedere servizi e preventivi è necessario chiamare il numero 345 2397560 attivo da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30; il sabato dalle 9.00 alle 12.30.

Il sito internet www.bgcittavicina.it presenta inoltre una panoramica dettagliata dei servizi e, nella pagina “Agenda cittadina”, raccoglie in modo sintetico e aggiornato il panorama dei contributi sociali e dei servizi di riferimento per minori, famiglie, disabili e anziani.

“Il progetto promosso dal Consorzio Sol.Co Città Aperta, che si avvale della partecipazione delle cooperative socie Ruah, Alchimia e Pugno Aperto e del supporto di un’ampia rete di partner del territorio bergamasco, nasce grazie al finanziamento del Bando Artemisia per garantire una dimensione altamente professionale degli interventi domiciliari a cui si accompagna un ascolto attento dei bisogni della persona, e l’accoglienza di fatiche economiche e sociali vissute dai nostri concittadini in questo difficile momento di emergenza sanitaria”, dichiara Fausto Gritti Presidente del Consorzio Sol.Co Città Aperta.

“Con l’obiettivo di favorire la messa in rete delle realtà sociali del territorio, promuovere nuove collaborazioni e mettere in circolo risorse utili e vicine ai bisogni dei cittadini, il progetto prevede anche la presenza costante di un operatore in alcuni quartieri della città.”

Le azioni previste nel progetto coinvolgono una rete di enti del territorio: Fondazione Diakonia Onlus; UILDM Bergamo; CGIL, CISL e UIL Bergamo; Associazione Aiuto per l’Autonomia; Comitato Bergamasco per l’Abolizione delle Barriere Architettoniche; Welfare Lynx; Bergamo AAA – Accessibile, Accogliente, Attrattiva.