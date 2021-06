L’attaccante livornese Leonardo Pavoletti è sempre di più al centro del progetto del Cagliari del futuro targato Leonardo Semplici

Un anno di infortunio, qualche mese nel dimenticatoio e di mancata fiducia non hanno per niente abbattuto Leonardo Pavoletti che ha deciso di scrollarsi dalle spalle le ceneri e i vecchi ricordi per trasformarsi nuovamente nel bomber che al Cagliari è tanto mancato.

Leonardo Semplici procede con la costruzione della sua nuova squadra e, come riporta stamane L’Unione Sarda, ripartirà non solo con il 3-4-2-1 ma soprattutto ripartirà proprio da Pavoloso che diventerà il punto di riferimento del gioco rossoblù.

