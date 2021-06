Continua ancora il caso tamponi in casa Lazio: la società ha infatti presentato ricorso al Collegio di Garanzia

Torna d’attualità il caso tamponi in casa Lazio. Il Collegio di garanzia dello sport ha infatti ricevuto il reclamo e il ricorso presentato dal club biancoceleste e dai dottori Ivo Pulcini e Fabio Rodia per le sanzioni ricevute nei tre gradi di giudizio.

12 mesi di inibizione per ciascun medico e 200mila euro di ammenda per il club, oltre ai 12 mesi di inibizione per il presidente Claudio Lotito: queste erano state le decisioni.

