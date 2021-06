Inizia il mese che ci porta dentro l’estate: giugno. Ivan Malaspina del Centro Meteo Lombardo ci racconta come saranno i cieli sopra Bergamo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

ANALISI GENERALE

L’espansione dell’alta pressione dall’oceano Atlantico alla Scandinavia sta proteggendo tutta l’Europa occidentale dall’arrivo di sistemi nuvolosi organizzati e garantisce pertanto generali condizioni di bel tempo anche sulla Lombardia. La disposizione di questa struttura barica favorisce però il rientro di correnti più fresche da nord/est verso il nord Italia che saranno responsabili anche nei prossimi giorni della formazione di qualche nuvola e di un po’ di instabilità sui rilievi. Le temperature rimarranno su valori gradevoli per alcuni giorni con oscillazioni dovute principalmente al livello di copertura nuvolosa e alle infiltrazioni di aria continentale più fresca. Da giovedì la risalita dell’alta pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo porterà un rialzo termico anche sulla nostra regione.

Martedì 1 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutti i settori. Nel pomeriggio prevalenza di condizioni soleggiate in pianura, tendenza alla formazione di maggiore nuvolosità sui rilievi, accompagnata entro sera da qualche piovasco sul comparto alpino e prealpino. In serata qualche nuvola sui monti, poco nuvoloso sul resto della regione.

Temperature: massime in lieve aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.

Mercoledì 2 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino nuvoloso su Alpi e Prealpi, parzialmente nuvoloso sul resto della regione. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su gran parte della regione con qualche piovasco sulle Prealpi. Nella sera generali condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.

Giovedì 3 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura. Nella sera generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 14 e 16°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 28 e 30°C.