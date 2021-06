L’Assessorato della Sanità, Salute e Politiche sociali informa che il Governo regionale ha approvato nella seduta della Giunta di lunedì 31 maggio 2021, le linee guida per la somministrazione di vaccini anti SARS-Cov-2 nei luoghi di lavoro.

La campagna vaccinale ha registrato, nelle ultime settimane, una significativa accelerazione e, grazie a questo provvedimento ed agli incrementi di forniture vaccinali auspicati, potrà ulteriormente trarre beneficio dal contributo da parte dei datori di lavoro del settore privato.

I vaccini, nel rispetto del piano vaccinale nazionale, saranno forniti gratuitamente dall’azienda USL della Valle d’Aosta alle aziende private, le quali dovranno quindi sostenere unicamente le spese legate alla organizzazione del servizio ed alla gestione delle sedute vaccinali.

Le aziende e/o le Associazioni di categoria che intendano attivare dei punti vaccinali straordinari nei luoghi di lavoro dovranno presentare alla struttura di Igiene e sanità pubblica del dipartimento di prevenzione dell’Azienda USL – che provvederà alla verifica del possesso dei requisiti – il Piano aziendale di adesione alla campagna vaccinale anti COVID-19, utilizzando il fac-simile di domanda allegato al Documento tecnico operativo nazionale del 12 maggio 2021.

Le aziende di dimensioni minori – che non siano sufficientemente strutturate per attivare in autonomia le procedure necessarie – possono aggregarsi ad altre realtà per finalizzare l’attività vaccinale dei propri lavoratori.

La delibera è un altro tassello importante che ci consente di avanzare verso la graduale immunizzazione della popolazione valdostana. Il dialogo con le associazioni di categoria, che ringrazio per la disponibilità dimostrata, è stato molto proficuo e quindi confido in un rapido avvio di questa componente della campagna vaccinale regionale – dichiara l’Assessore Roberto Alessandro Barmasse.

L’articolo Dalla Giunta: via alle vaccinazioni nei luoghi di lavoro proviene da Aosta City Notizie.