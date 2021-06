Irpiniatimes.it

Ho il piacere di segnalarvi ContHackto, il primo percorso di crescita no profit interamente online dedicato agli under20, nato da un’idea di Chiara Schettino, classe 2001, di Avellino, e alcuni suoi coetanei, conosciuti tra San Francisco e i fiordi svedesi. La prossima edizione della challenge partirà ad ottobre 2021.

Un percorso in due fasi, di 12 settimane, in cui giovani dai 14 ai 19 anni, accompagnati da una squadra di mentor ed esperti, hanno la possibilità di mettersi in gioco, scoprire il proprio talento e superare sempre nuove sfide. L’ultima, la più importante, è quella del “decollo”, durante la quale i partecipanti devono presentare un progetto capace di avere un impatto dirompente sulla propria comunità.

Al termine della sfida, i ragazzi potranno entrare a far parte di realtà innovative, tra cui startup, associazioni e ONG, prima di candidarsi all’Aurora Fellows, il progetto di respiro europeo ideato da Jacopo Mele, Forbes Under30, e rivolto agli imprenditori del futuro.

