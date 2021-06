Con il giornalista Luca Momblano abbiamo toccato molti temi tra cui la ripresa del calcio dilettantistico e il momento che sta vivendo la Juventus, tra Allegri bis, mercato e SuperLega. Ecco le sue parole in esclusiva per tuttocampo.it Luca, un’analisi secondo lei sul momento del calcio dilettantistico? “E' un carta sugli stuzzicadenti. L'Eccellenza con il format che le è stato dedicato sta ripartendo. Conosco diversi addetti ai lavori che hanno una voglia matta di ripartire ma, secondo me, occerrerà capire se i giocatori hanno voglia di ricominciare. Il dilettante gioca per un fuoco che senti dentro, non è come il professionista. Sarà molto più difficile per il giocatore trovare lo spirito di rimettersi in gioco, speriamo che lo sport dilettantistico… Source