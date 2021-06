A Campobasso aperto il Museo dei Misteri e presso la Galleria Immagine la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone

REGIONE – Martedì 1 giugno 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, indicando anche le Sante Messe che si potranno seguire online; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Ecco cosa ci aspetta, online e in presenza.

Musei e mostre

Il Santuario Italico di Pietrabbondante é aperto al pubblico con i seguenti orari: mercoledì alla domenica ore 10:15 – 17:15; il sabato e nei giorni festivi l’accesso è consentito previa prenotazione telefonica allo 0865 76129, entro il giorno precedente a quello in cui si intende effettuare la visita. Il servizio di apertura sarà garantito, in forma contingentata, nei giorni feriali senza prenotazione.

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito https://www.misterietradizioni.com/museo/ compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Presso la Galleria Immagine a Campobasso la Mostra “Dreamers – Sogni, fotografie e altre storie” di Mino Pasqualone. L’esposizione affronta in maniera delicata la visione del mondo attraverso i sogni e i sentimenti di chi fotografa e di chi è fotografato.

Altri eventi

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il V Concorso Nazionale di Pittura Estemporanea “Campobasso 1587: Odio, Amore e Pace”. La gara si svolgerà, completamente all’aperto, sabato 5 giugno 2021, a partire dalle ore 9:30, nel borgo antico di Campobasso. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 giugno 2021 e potranno essere effettuate presso l’attività commerciale Tecnocolor (sita in via XXIV Maggio a Campobasso) oppure inviando il modulo d’iscrizione, appositamente compilato, all’indirizzo mail info@crociatietrinitari.it o via messaggio privato sulla nostra pagina Facebook.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

Il 2 giugno giornata dedicata alle bellezze naturalistiche della riserva naturale orientata e Riserva MaB UNESCO Montedimezzo nel comune di Vastogirardi. Percorso ad anello di km 6.5 in parte turistico e in parte escursionistico, Info costi e prenotazioni: 3287639268.

Per il secondo anno consecutivo, non si svolgerà la tradizionale Processione dei Misteri: il 6 giugno il giornale sarà solo online e pubblicato sul sito ufficiale del Museo dei Misteri http://www.misterietradizioni.com e sulle pagine social del Museo (Facebook – Telegram -Twitter – Instagram), 30 pagine ricche di notizie, curiosità, ricordi, aneddoti e foto che si potranno scaricare e stampare.

Silvia Mezzanotte, ex cantante dei Matia Bazar, sarà il 19 giugno all’Auditorium di Isernia per esibirsi come ospite all’evento “Il mio canto libero” con Simone Sala.

Dal 24 giugno a Campobasso si svolgerà il Festival della fotografia nomade. Il Molise diventa il centro della fotografia internazionale e contemporanea con mostre in esclusiva, incontri, installazioni e workshop sotto la direzione artistica di Eolo Perfido. Joel Lawrence, Giuseppe Nucci, Augusto Pieroni, Michele Smargiassi tra nomadismo, futuro e scoperta.

Laboratorio di fotografia sociale con Dario De Dominicis dal 25 al 27 giugno 2021 in Molise.

