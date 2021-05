Passaggio epocale per l’azienda di Montegranaro leader nel mondo delle sneakers: al via la campagna di equity crowdfunding che porterà il brand a consolidarsi nel mercato internazionale con l’obiettivo di rafforzare gli investimenti, ampliare il team, aprire nuovi negozi monomarca e implementare la tecnologia. Un operazione di aumento di capitale aperta a tutti mediante emissione di quote a partire da 500 euro fino a oltre 500.000 euro.