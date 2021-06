Dopo la pausa imposta dal virus, anche gli Incontri Europei con la Musica si riaffacciano sulla scena, aprendosi nuovamente alla fruizione dal vivo dopo un “assaggio”, l’omaggio a Franco Donatoni, diffuso in streaming dall’AchRome ensemble.

Nella sede storica della Sala Piatti di Bergamo la riapertura, che sancirà un traguardo importante, ovvero i quarant’anni della manifestazione, sarà in due diversi momenti: un “assaggio” di due concerti a giugno e la parte più cospicua della stagione a partire da fine settembre.

La prima data sarà quella di sabato 5 giugno alle 16, con il Gruppo Fiati Musica Aperta diretto da Pieralberto Cattaneo: in sintonia con l’anno napoleonico, il programma avrà per titolo “Tra guerra e pace, l’uomo nuovo europeo”, con musiche originali e trascrizioni di Mozart, Beethoven e Donizetti.

Sempre a giugno, ma eccezionalmente di domenica, il 27 alle 16 AchRome ensemble e l’Orchestra crescendo, con la duplice direzione di Marcello Parolini e Judit Földes, presenteranno musiche di Bartók e novità dei compositori italiani Fontanelli, Giacometti e Paterniti.

La parte autunnale sarà ancora aperta da AchRome ensemble, sabato 25 settembre alle 16, con uno sguardo sugli Stati Uniti, con le grandi figure di Eliott Carter e George Crumb e i più giovani Moravec e Kernis.

Il resto del cartellone, ancora in definizione, si completerà con l’ensemble formato dal soprano Stelia Doz, dalla pianista Stefania Mormone, dal clarinetto di Alberto Serrapiglio e dalla voce recitante di Nino Tagliareni in “Dall’ombra alla luce”, récital con capolavori del Romanticismo e due prime esecuzioni; col trio del flautista Mario Carbotta, della violoncellista Lilyana Kehayova e del pianista Carlo Balzaretti in “Aspetti del Romanticismo”, tra cui una Sonata di Alfredo Piatti; col duo Roberto Ranieri (violoncello) e Oleksandra Deriy (soprano), in un programma da Bach ai nostri giorni; un récital del chitarrista Piero Bonaguri con la presentazione di un’antologia edita da Ut Orpheus con brani ispirati a Luigi Dallapiccola; ancora un concerto di AchRome ensemble, “Tra sacro e profano”, con Frescobaldi posto a confronto con brani contemporanei di ispirazione sacra, scritti o selezionati da una giuria per la manifestazione.

L’ingesso agli Incontri Europei con la Musica è libero fino a esaurimento dei posti secondo le disposizioni sanitarie vigenti. Essendo attualmente contingentato l’ingresso, è consigliabile segnalarsi scrivendo a musicapertabg@gmail.com