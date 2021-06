Un siparietto tutto da ridere tra Ciro Immobile e Andrea Belotti, protagonisti di “Notte azzurra”. Cosa è successo

Un siparietto tutto da ridere in Notte Azzurra, programma andato in onda su Rai 1 per presentare Euro 2020. Amadeus ha sottoposto Andrea Belotti e Ciro Immobile ad un quiz per vedere quanto i due si conoscessero.

Dal test è emerso che Ciro ha sempre caldo, che dorme con la finestra aperta (addirittura in Germania!) e che la sua canzone preferita è… Immobile di Alessandra Amoroso! L’attaccante della Lazio ha poi rivelato che di Belotti odia l’estrema lentezza, soprattutto nel prepararsi: il biancoceleste, infatti, ama essere pronto in largo anticipo.

