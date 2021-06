Giornata di intense trattative tra lo Spezia e Vincenzo Italiano: per il momento è fumata grigia tra le parti

Vincenzo Italiano è uno dei nomi forti per la panchina della Lazio. Lo Spezia però pare essere intenzionata a trattenere il tecnico, offrendogli un sostanzioso adeguamento del contratto.

Secondo quanto raccontato dall’Ansa, oggi sarebbe andato in scena l’incontro tra l’amministratore delegato della società ligure, Nishant Tella, e l’allenatore siciliano per discutere sul rinnovo e sull’adeguamento del contratto. Il tutto però si sarebbe concluso con un nulla di fatto. Il mister infatti avrebbe chiesto 24 ore di tempo per dare una risposta definitiva. Le sensazioni però sembrano esser positive.

L’articolo Italiano Lazio, fumata grigia tra il tecnico e lo Spezia proviene da Lazio News 24.