La gara, trasmessa in diretta su Rai 1, ha fatto registrare il 13,86% di share risultando il programma più visto della prima serata. Serata di forti emozioni per gli oltre 3 milioni di telespettatori (3.084.000) che ieri su Rai 1 hanno fatto il tifo per gli Azzurrini in occasione del match valido per i Quarti di finale del Campionato Europeo Under 21 tra Italia e Portogallo. La Nazionale guidata da Paolo Nicolato, capace di rimontare dal 3-1 al 3-3, si è arresa solo ai tempi supplementari (5-3) di una sfida che ha fatto segnare il 13,86% di share, risultando il programma più seguito della prima serata.