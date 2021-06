Due persone sono state arrestate dagli agenti della Squadra Volante venerdì sera per tentata rapina in concorso. Intorno alle 22, i due sono entrati in un minimarket di via Rossini a Torino e, dopo aver prelevato alcuni prodotti, si sono diretti verso l’uscita senza pagare. Quando il titolare del negozio si è messo davanti all’uscita … Leggi tutto L’articolo Non pagano e minacciano…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it