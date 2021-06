Per la prima serata in tv, martedì 1° giugno su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Notte Azzurra”. Un evento organizzata dalla FIGC e dalla Rai con i calciatori della Nazionale Italiana finalista agli Europei che si svolgeranno fra pochi giorni. Tutta la squadra guidata dall’allenatore Roberto Mancini sarà presente in studio e prenderanno parte alla serata anche artisti dello spettacolo e ospiti musicali, tutti raccolti attorno alla nostra compagine per tifarla e sostenerla negli impegni del torneo continentale. Condotto da Amadeus.

Canale5 alle 21.35 proporrà il telefilm “New Amsterdam”.

Su RaiDue alle 21.20 ci sarà “Game of Games – Gioco Loco”. Dodici concorrenti si sfidano per arrivare al gioco finale e vincere il premio in palio. Per superare le varie fasi, possono ricorrere all’aiuto dei 6 vip protagonisti di puntata. Condotto da Simona Ventura.

Su Italia 1 alle 21.20 l’appuntamento è con “Le Iene show”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 ci sarà “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “xXx”; su Rai5 alle 21.15 “Before I go to sleep”; su Iris alle 21.15 “Il cavaliere pallido”; e su Italia2 alle 21.10 “Agente Smart – Casino totale”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Downton Abbey”; su La5 alle 21.05 la replica de “L’isola dei famosi” e su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai