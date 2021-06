Il tuo volto luminoso, la tua gioia di vivere, la tua bontà ci riempiono ogni giorno di tante emozioni. Oggi è un momento molto importante per e siamo felici di farti i nostri più cari auguri per i tuoi diciassette anni. Custodisci nel cuore i tuoi valori, la tua generosità e la bellezza di vivere ogni esperienza con amore. Buon compleanno Adriana! Ti vogliamo un mondo di bene. Mamma Maria Cinzia, papà Domenico, i tuoi fratelli Alessandro e Angelo con un pensiero speciale per te.