Spunta anche il nome della Roma tra le possibili pretendenti per Gianluigi Donnarumma, come riporta gazzetta.it infatti sarebbe stato lo stesso Mourinho a contattare direttamente il portierone, che avrebbe risposto lusingato. Nonostante la richiesta di ingaggio alta non pare essere questo il problema, bensì la commissione che il procuratore Raiola chiede, intorno ai 20 milioni, per chiudere l’affare. Inoltre il club giallorosso non ha conquistato la Champions League, coppa che invece il classe 1999 vorrebbe finalmente giocare. Source