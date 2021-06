Sabato 5 giugno la coalizione di centrodestra a sostegno di Juri Imeri sarà in piazza Manara dalle 16 alle 19 per incontrare i cittadini e ascoltare proposte, critiche e suggerimenti utili per completare il programma elettorale.

“Nel corso di questi cinque anni non abbiamo mai smesso di incontrare associazioni, comitati e cittadini e di dialogare con gli interlocutori del territorio – commenta il candidato sindaco Juri Imeri -. Tornare a farlo in piazza è emozionante ed è un ulteriore segnale di ripartenza dopo i difficili mesi dell’emergenza”.

Sindaco, assessori, consiglieri di maggioranza, candidati delle liste e simpatizzanti saranno quindi in piazza Manara sabato pomeriggio, dove sarà possibile confrontarsi sugli obiettivi raggiunti nel mandato 2021-2026 e sulle proposte per il programma elettorale che sarà presentato per le elezioni previste in autunno.

“Siamo contenti perché chiudiamo il mandato soddisfatti e orgogliosi di aver mantenuto fede alla stragrande maggioranza degli impegni che avevamo preso con gli elettori e consapevoli di avere già pianificato il raggiungimento degli obiettivi in fase di completamento – continua Imeri -. Inoltre in questi mesi abbiamo fatto un bellissimo lavoro di squadra per definire le linee guida e l’anima del programma che presenteremo alla città, producendo un documento all’insegna della continuità della buona azione amministrativa e della volontà di intercettare i bisogni e le ambizioni della città. Le ulteriori idee che perverranno dal confronto con i cittadini e il territorio saranno tutte valutate e costituiranno il valore aggiunto di un programma che si contraddistinguerà per credibilità e concretezza”.