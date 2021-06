Con l’allentamento delle misure restrittive a causa dall’emergenza sanitaria, l’ormai tradizionale Corso per l’abilitazione ad “Allenatori di Calcio a Cinque di Primo Livello” torna ad essere in presenza. Lo ha annunciato il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio nel bando ufficiale. IL CORSO si svolgerà presso il Centro Tecnico Federale Ridolfi, a Firenze, ed avrà la durata di due settimane: dal 6 al 23 luglio, in due trance, dal 6 al 9 e dal 20 al 23. Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore pari al 10% delle ore complessive di lezione per assenze giustificate, pena l’esclusione dagli esami finali e l’obbligo di recuperare le ore di assenza in un successivo corso…. Source