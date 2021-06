Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato la variante urbanistica al PUC dell’area di Sant’Elia. Una tappa fondamentale per proseguire l’iter verso la costruzione del nuovo stadio cittadino, che sorgerà in luogo del vecchio “Sant’Elia”. Si trattava infatti dell’ultimo step necessario a livello politico per aprire la strada che porta alla presentazione del Progetto Definitivo da parte del Club rossoblù. Il passaggio odierno segue quello del novembre 2019, quando il Consiglio comunale approvò il Piano Guida per il quartiere di Sant’Elia, inaugurando così una fase di importante condivisione con Regione e Comune da parte del Cagliari Calcio, per lavorare alle modifiche del Piano Economico Finanziario e definire… Source