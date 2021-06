L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è tornato sui punti persi dagli azzurri nel pareggio contro il Cagliari al Maradona

L’ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò ha parlato ai microfoni di Napoli Magazine tornando sul pareggio degli azzurri contro il Cagliari al Maradona, quando Nandez nel recuperò sigillò il risultato sull’1-1. Ecco le sue parole.

«Il Napoli, a livello di motivazioni, avrebbe dovuto triplicare le forze rispetto al Verona, ma a mio avviso il risultato finale non è stato né per colpa del Verona e né per colpa di Gattuso, sono i giocatori che sarebbero dovuti andare in campo con un piglio diverso. È venuta a mancare un po’ di personalità, perché anche giocando male il gol del vantaggio era arrivato e non si può prendere la rete del pareggio com’è avvenuto. Si è ripetuto lo stesso errore visto col Cagliari, sono stati persi punti importanti»

L’articolo Calaiò sul pareggio tra Napoli e Cagliari: «Mancata la personalità agli azzurri» proviene da Cagliari News 24.