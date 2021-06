Orange Futsal-History Roma 3Z la finale della terza edizione della Coppa Italia Under 19, categoria maschile. Gli astigiani hanno bisogno di una rimonta prima, dei tiri di rigore poi per domare un grande Regalbuto. I capitolini di Simone Zaccardi chiudono la semifinale entro i 40′ effettivi contro la L84. SICURLUBE REGALBUTO-ORANGE FUTSAL ASTI 7-8 d.t.r. (2-0 p.t., 2-2 s.t.) Emozioni a go go nella prima semifinale del PalaRoma. Il Regalbuto parte col turbo inserito e va al riposo con il doppio vantaggio. Ma l’Orange Futsal mette diesel e rimonta nella ripresa, affidandosi alla verve realizzativa di Choury: il gol last minute del 2-2 porta ennesi e astigiani ai tiri di rigore: decisivo l’errore dal dischetto di un Isgrò in lacrime, un&rsquo Source