Lo scudetto dell'Under 19 Femminile prende la strada della Capitale: l'FB5 Team Rome, trascinata dai gol di Ilaria Carattoli, piega ai tempi supplementari il Florida nell'ultimo atto della Final Eight di Montesilvano e si cuce sul petto uno storico tricolore. Niente double per le abruzzesi, vincitrici della Coppa Italia di categoria in quel di Rimini. LA FINALE si apre con lo squillo di Carattoli, che si inventa un lob di pura qualità e colpisce la base del palo. È il Florida, però, a passare in vantaggio: controllo super di Prenna sul lancio di Antinarella e assist per il comodo 1-0 di Ruggieri. Le ragazze di Blasetti, prive dell'infortunata Valendino, sfiorano il raddoppio con Prenna,…