Ufficializzate le date dell'ultimo quarto di finale dei playoff scudetto di Serie A. Gara-1 della serie fra Syn-Bios Petrarca e Feldi Eboli si disputerà domenica 6 giugno alle 20. Gara-2 andrà in scena mercoledì 9. L'eventuale gara-3, in programma in terra veneta, è prevista per sabato 12 giugno, sempre alle 20, salvo cambiamenti da ratificare. LA VINCENTE della sfida fra Syn-Bios Petrarca e Feldi Eboli incontrerà i campioni in carica dell'Italservice Pesaro in semi. L'altra sfida è Came Dosson-Meta Catania. IL COMUNICATO UFFICIALE SERIE A – PLAYOFF SCUDETTO QUARTI DI FINALE