La FIGC ha ufficializzato le linee guida per il ritorno delle competizioni in presenza di spettatori, finalizzate al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. A partire dall’1° giugno, in zona gialla, sarà possibile assistere alle manifestazioni a livello agonistico e riconosciute di preminente interesse nazionale, con provvedimento del CONI e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti sport individuali e di squadra, organizzati dalle federazioni, discipline associate o enti di promozioni sportive. LA CAPIENZA MASSIMA non potrà essere superiore al 25% della massima autorizzata e, comunque, il numero massimo degli spettatori non può superare le 1000 unità per impianti all’aperto, 500 per il… Source