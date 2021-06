Irpiniatimes.it

Raggiante Piero Braglia dopo la qualificazione alla semifinale. Il tecnico dei lupi ha così commentato: “Non abbiamo concesso nulla, a parte il rigore alla fine. L’arbitro ha iniziato la partita che voleva buttare fuori Aloi. Lui era nervoso, non è stato intelligente. L’arbitro non mi è piaciuto per niente. Dispiace per l’espulsione, il direttore di gara per me lo aveva puntato. Non ho fatto in tempo a toglierlo, non è stato un fallo clamoroso”.

Sul Padova prossimo avversario: “Ora ci godiamo il momento. Sono una buona squadra, oggi forse si sono rilassati un pò e hanno rischiato di andare a casa. Adesso, raccoglieremo prima le forze e poi penseremo alla partita. Siamo in semifinale”.

Sul gruppo: “I miei giocatori hanno onorato la maglia. Ho un gruppo eccezionale, questi ragazzi giocano con il cuore”.

