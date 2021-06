Irpiniatimes.it

Sudtirol-Avellino 1-0

SUDTIROL (4-3-2-1): Poluzzi; Morelli, Curto, Vinetot (36′ st Magnaghi), Fabbri (36′ st Davi); Beccaro (1′ st Odogwu), Fink (21′ st Rover), Karic (9′ st Greco); Voltan, Casiraghi; Fischnaller. A disp.: Meneghetti, Pirchner, Malomo, Polak. All.: Vecchi.

AVELLINO (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo (41′ st Adamo), Carriero (41′ st Miceli), Aloi, D’Angelo, Tito; Santaniello (30′ pt De Francesco), Maniero (29′ st Bernardotto). A disp.: Pane, Leoni, L. Silvestri, Rocchi, Baraye, M. Silvestri, Errico, Fella. All.: Braglia.

MARCATORE: 98′ Casiraghi (Rig)

ARBITRO: Di Graci di Como.

Guardalinee: Ceccon-Cataldo.

Quarto uomo: Zufferli.

NOTE: spettatori 500 circa. Espulso: al 27′ pt Aloi per doppia ammonizione. Ammoniti: Curto, Voltan, Forte, Greco, Vinetot, Illanes, Adamo. Angoli: 10-1 per il Sudtirol.

AVELLINO CALCIO – Piero Braglia che deve rinunciare allo squalificato Laezza manda in campo dal primo minuto Rizzo e Santaniello. I lupi a Bolzano si schierano con il collaudato 3-5-2.Forte in porta, Ciancio, Dossena ed Illanes in difesa. Mediana composta da Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo e Tito. In avanti Santaniello e Maniero. Per la seconda volta in questa stagione, dopo l’assaggio della gara di andata contro la Casertana, i biancoverdi hanno i tifosi al proprio fianco. 136 appassionati, arrivati da ogni angolo d’Italia per sostenere la squadra irpina che fa sognare un intero popolo.

LA GARA – Al 6′ su assist di Tito ci prova D’Angelo senza fortuna. Gara molto tattica al Druso. Al 25′ tentativo di Morelli di testa, pallone sul fondo. Al 27′ espulso Aloi per doppia ammonizione. Avellino che resta in dieci uomini. Al 32′ su punizione di Tito ci prova ancora D’Angelo in spaccata. Al 35′ tiro di Voltan a girare dalla distanza, ma Forte blocca senza problemi. Al 38′ Voltan per Filchnaller, ma super Forte sventa il pericolo. Al 40′ tiro di Casiraghi dalla distanza, ma Forte blocca senza problemi. Al 42’azione di Rizzo in contropiede, ma l’ex Palermo ha poca fortuna. Al 43′ super salvataggio di Illanes. È un Avellino che regge a Bolzano.

SECONDO TEMPO – Al 4′ del secondo tempo ci prova Voltan dalla distanza, ma il suo tiro finisce al lato. Al 6′ Curto non aggancia da sotto misura. Al 17′ Filchanner da sotto misura sbaglia. Al 23′ ci prova Tito su punizione, pallone alto.Al 31′ Rizzo per D’Angelo che calcia a colpo sicuro. Pallone deviato in angolo, occasionissima per gli irpini. Al 37′ Morelli segna ma il gol è in fuorigioco. 40′ fuorigioco di Odogwu altro gol non convalidato. Al 49′ è Bernardotto in contropiede non riesce a colpire. L’attaccante ex Lanusei a tu per tu con Poluzzi spreca in malo modo. I lupi si difendono con ordine. Nel finale Casiraghi segna su calcio di rigore, ma è troppo tardi. I lupi trovano la qualificazione ed in semifinale affronteranno il Padova. Festa grande per i 136 tifosi irpini accompagnati sugli spalti da Laezza che ha tifato con la gente di Avellino.

L’articolo CALCIO AVELLINO – Lupi in semifinale contro il Padova. Continua il sogno play-off proviene da irpiniatimes.