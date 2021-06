Due squadre di Serie A sono in forte pressing per Alessio Cragno: se dovesse partire il Cagliari punterebbe tutto su Vicario

Come riportato da La Nuova Sardegna il portiere del Cagliari Alessio Cragno è cortegiatissimo da Roma e Fiorentina: in estate sarà duello per strapparlo ai rossoblù, ma il futuro dell’estremo difensore sembra essere lontano dall’isola.

In caso di una cessione il Cagliari promuoverebbe a titolare tra i pali Guglielmo Vicario, che ha dimostrato grandi capacità e affidabilità quando è stato chiamato in causa in questa stagione. Di conseguenza i rossoblù dovranno cercare sul mercato un vice esperto.

