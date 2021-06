È morto nella notte tra il 31 maggio e il 1° giugno il principe Amedeo Savoia duca d’Aosta. Aveva 77 anni. Era ricoverato all’ospedale San Donato di Arezzo da giovedì 27 maggio dove aveva subito un intervento ad un rene.

Margherita Molinari, commercialista bergamasca membro della governance di Atm o direttore fiscale della CLAII Confederazione nazionale delle associazioni italiane artigiane, lo ha conosciuto da vicino e traccia per Bergamonews un profilo e un ricordo del principe Savoia Aosta.

“Nell’agosto del 2019 ho trascorso alcuni giorni di vacanza a Pantelleria in questo stupendo dammuso di proprietà del Duca Amedeo D’Aosta – che proprio il 1° giugno è venuto a mancare – e di sua moglie Silvia Paternò. Ricordo con molto piacere la gentile ma discreta ospitalità dei due coniugi, tanto che non riuscendo io a comunicare con mio figlio Lorenzo, per via della scarsa rete Internet, si fecero in quattro per migliorare la rete Wi-fi della casa e i loro bigliettini scritti a mano con le password. Ricordo la loro semplicità e il su e giù per le strade pantesche con la loro mitica Panda.

Avevo l’abitudine di buttare l’occhio dalla mia stanza nel garage per vedere se c’era l’auto e per sapere se erano in casa o se erano già usciti per andare a fare la spesa direttamente dai contadini: conducevano una vita normalissima e si muovevano sempre insieme, erano molto affiatati.

Amedeo Savoia Aosta era una persona silenziosa, di quelle che non fanno rumore, di poche parole, ma sempre quelle giuste.

Ricordo la sua generosità e la sua raffinata eleganza, come pure quella della consorte, tanto da riuscire a non far passare inosservati i tanti tatuaggi, segni degli anni trascorsi in marina.

Ricordo i tanti aneddoti, come quello dei molti beni personali e familiari confiscati appena dopo la proclamazione della Repubblica o del pugno ricevuto dal cugino Vittorio Emanuele durante il matrimonio di Felipe e Letizia di Spagna. Si leggeva sul suo volto il dispiacere ancora vivo per tutte le dispute familiari tutt’ora aperte.

Ricordo la pazienza nel spiegarci il funzionamento delle monarchie e il mio stupore nel comprendere che la politica monarchica europea è ancora oggi molto attiva nonostante in molti Stati ci siano forme di governo diverse. Per non parlare del mio sconcerto nello scoprire i tantissimi e inaspettati intrecci, passati e presenti, tra le famiglie reali europee, tanto da ignorare che lui era cugino della Regina Elisabetta.

Era appassionato di botanica e essendo anche io amante delle piante e dei fiori, trascorrevo molto tempo a osservare il suo meraviglioso giardino pantesco. Non sono assolutamente una nostalgica della monarchia e lungi da me qualsiasi pensiero di questo tipo.

Ma avevo molti pregiudizi a causa del cognome non proprio amato da molti noi italiani.

Mi sono accorta che avevo solamente qualche reminiscenza di storia studiata alle superiori e ricordi di qualche gossip letto qua e là sulla sua famiglia reale.

Gli sarò molto grata perché grazie a lui ho avuto modo di sentire dal vivo un pezzo di storia fondamentale per l’Italia e di ricordarmi quanto sia importante conoscere bene il passato per poter prendere decisioni consapevoli e responsabili per il futuro”.