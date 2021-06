Peccato per Pessina, che non andrà agli Europei. E complimenti a Toloi, che in pochi mesi ha bruciato le tappe in Nazionale conquistando il pass per il torneo continentale.

Matteo non ha solo la faccia da bravo ragazzo, ma si è guadagnato la maglia azzurra meritandosi prima il posto da titolare nell’Atalanta, che nella parte finale della stagione è stato preso spesso da Malinovskyi.

Il paradosso è che il totopronostici delle convocazioni si era spostato a favore di Pessina dopo l’amichevole con San Marino, ma evidentemente il confronto con i dilettanti sammarinesi è stato più un’illusione che un termometro attendibile sulle idee del ct. Che evidentemente erano già definite. Perché, guarda caso, Pessina e Politano hanno realizzato una doppietta (primi due gol in azzurro per l’atalantino) e sono stati entrambi esclusi dalla lista dei 26.

Spiace, perché Pessina sembrava anche che stesse tornando ai livelli della prima parte della stagione, almeno fino a febbraio quando aveva anche segnato una doppietta al Napoli nella semifinale di Coppa Italia. Comunque sempre molto prezioso e efficace, basti ricordare le imprese in Champions di Liverpool e di Amsterdam contro l’Ajax, con Pessina in campo 85 e 90 minuti.

Se guardiamo invece il lato positivo della medaglia, applaudiamo ai tre capitani nerazzurri tutti in campo negli Europei che cominceranno fra meno di dieci giorni: Toloi, appunto, nell’Italia di Mancini.

Poi Freuler, nella Svizzera che affronterà l’Italia mercoledì 16 alle 21 e De Roon, nell’Olanda dove non c’è Hateboer perché le sue condizioni fisiche non erano buone (ha saltato anche l’ultima di campionato).

E sono ben nove gli atalantini che vedremo in questi Europei, a dimostrazione della forza e del livello raggiunto da un’Atalanta che mai ha portato così in alto i suoi giocatori: oltre a quelli già citati, ci sono Maehle con la Danimarca, naturalmente Gosens con la Germania, Pasalic con la Croazia, Miranchuk con la Russia e i due con l’Ucraina, Malinovskyi e Kovalenko, quest’ultimo da scoprire anche per i tifosi atalantini visto che in maglia nerazzurra s’è visto poco.

Non solo. Ci sono altri quattro atalantini impegnati in Sudamerica per le qualificazioni ai Mondiali 2022, cioè Zapata e Muriel con la Colombia in Perù-Colombia venerdì 4 giugno e poi un derby tutto da vedere: mercoledì 9 giugno, Colombia-Argentina, con la sfida a Romero e Palomino e anche al Papu Gomez. E pochi giorni dopo, dal 13 giugno al 10 luglio, in Brasile scatterà la Coppa America.

A proposito di ex atalantini, la Nazionale nella lista dei 26 del ct Mancini ne schiera quattro: Bastoni, Spinazzola, Cristante e Locatelli. Senza dimenticare il bergamasco Belotti su cui la Nazionale punta molto.

Saranno quindi Europei molto nerazzurri (venerdì 11 l’esordio dell’Italia a Roma contro la Turchia) e, quanto a Pessina, abbia fiducia: ha 24 anni e continui così, seguendo il Gasp. Fra un anno ci sono i Mondiali, Matteo mola mia…