Gian Piero Galeazzi, giornalista e tifoso della Lazio, ha parlato a Tuttomercatoweb del possibile arrivo di Sarri sulla panchina biancoceleste

Maurizio Sarri alla Lazio. Un’ipotesi che sta facendo incuriosire in molti, ma che potrebbe creare non pochi problemi interni secondo qualcun altro. Quest’ultima è l’opinione di Gian Piero Galeazzi, giornalista e tifoso biancoceleste, che ha parlato del possibile arrivo del tecnico toscano ai microfoni di Tuttomercatoweb. Ecco le sue dichiarazioni.

SULL’IPOTESI SARRI ALLA LAZIO – «Non parlo della qualità di Sarri, tecnico che vale molto, ma mi domando come due personalità forti come la sua e quella di Lotito possano convivere quando le cose non vanno bene. Sarri non si coniuga bene con Lotito. Se la cosa è fattibile tutto deve andare solo nella strada del successo perchè se si litiga con Lotito si spezzano le catene. Inzaghi è stato bravo a resistere e con un paio di rinforzi giusti ora la Lazio sarebbe più in alto».



SULL’ALLENATORE IDEALE PER LA LAZIO – «L’anno scorso in diretta alla Domenica sportiva dissi che per la Roma l’ideale era Mourinho e tutti sorrisero. anche alla Lazio servirebbe uno così: ci vuole un tecnico che vada d’accordo con Lotito. Sarri non si fa mettere il sale sulla coda».

L’articolo Galeazzi: «Sarri alla Lazio? Con Lotito la convivenza non è facile» proviene da Lazio News 24.