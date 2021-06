Il 2 giugno la Repubblica italiana compie 75 anni. Ogni anno questa giornata è festa nazionale e si ricorda il referendum istituzionale che si svolse domenica 2 e lunedì 3 giugno 1946 per determinare la forma di Stato da dare all’Italia dopo la seconda guerra mondiale. I cittadini furono chiamati a decidere se avesse dovuto rimanere una monarchia o diventare una repubblica.

L’affluenza alle urne fu altissima: nel 1946 gli aventi diritto al voto erano 28.005.449 e i votanti furono 24.946.878, pari all’89,08%. I voti validi furono 23.437.143, di questi 12.718.641 (54,27%) si espressero a favore della repubblica e 10.718.502 (45,73%) a favore della monarchia. Dopo 85 anni di regno della dinastia Savoia, il ventennio fascista e il coinvolgimento nella seconda guerra mondiale, l’Italia passò dalla monarchia costituzionale – regolata dallo Statuto Albertino – alla repubblica.

La notte fra il 12 e 13 giugno, nel corso della riunione del consiglio dei ministri, il presidente Alcide De Gasperi, prendendo atto del risultato, assunse le funzioni di capo provvisorio dello Stato. L’ex re Umberto II lasciò volontariamente il paese il 13 giugno 1946, diretto a Cascais, nel sud del Portogallo, senza attendere la definizione dei risultati e la pronuncia su alcuni ricorsi che il 18 giugno 1946 saranno respinti dalla Corte di Cassazione, che lo stesso giorno integrò i dati delle sezioni mancanti, dando ai risultati il crisma della definitività. La Corte, quindi, proclamò ufficialmente la nascita della Repubblica Italiana.

La consultazione venne indetta a suffragio universale: il diritto di voto venne esteso ai cittadini italiani maggiorenni (d’età superiore a 21 anni) di entrambi i sessi. Per la prima volta nella storia dello Stato italiano votarono anche le donne, che ebbero un ruolo e un peso determinanti: votarono 12.998.131 donne, contro 11.949.056 uomini.

Il 2 giugno 1946 gli italiani votarono anche per eleggere i componenti dell’Assemblea costituente, l’organo legislativo elettivo a cui venne affidato il compito di redigere la nuova Costituzione. Alla sua prima seduta, il 28 giugno 1946, elesse a capo provvisorio dello Stato Enrico De Nicola, con 396 voti su 501, al primo scrutinio. Con l’entrata in vigore della nuova Carta, il 1º gennaio 1948, De Nicola assunse per primo le funzioni di presidente della Repubblica. Nello stesso anno, nel mese di maggio, fu poi eletto presidente della Repubblica Luigi Einaudi, primo a completare regolarmente il previsto mandato di sette anni.

LA FESTA – La prima celebrazione della Festa della Repubblica Italiana avvenne il 2 giugno 1947, mentre nel 1948 si ebbe la prima parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e il 2 giugno fu definitivamente dichiarato festa nazionale nel 1949. Nell’occasione il cerimoniale comprese la rivista militare delle forze armate in onore della Repubblica da parte del Capo dello Stato; la manifestazione avvenne in piazza Venezia, di fronte al Vittoriano. Dopo la deposizione della corona d’alloro al Milite Ignoto da parte del presidente della Repubblica Italiana Einaudi, gli stendardi delle forze armate abbandonarono la formazione, percorsero la scalinata del monumento e resero omaggio al presidente con un inchino.

Nel tempo questa festività è stata soggetta ad alcune “modifiche”. Nel 1961 la celebrazione principale della Festa della Repubblica non ebbe luogo a Roma ma a Torino, prima capitale dell’Italia unita. Nel 1961, infatti, si celebrò anche il centenario dell’Unità d’Italia.

Nel 1963 la manifestazione non venne effettuata il 2 giugno per le condizioni di salute di papa Giovanni XXIII, ormai morente, e venne rinviata al 4 novembre, in concomitanza con la giornata dell’unità nazionale e delle forze armate. Nel 1976, invece, a seguito del terremoto in Friuli, la festa venne annullata.

A causa della situazione di crisi economica, per contenere i costi, con la legge n. 54 del 5 marzo 1977, la Festa della Repubblica fu spostata alla prima domenica di giugno, con la conseguente soppressione del 2 giugno come festività. Venne ripristinata con la legge numero 336 del 20 novembre 2000 raccogliendo l’invito dell’allora presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, tornando, dall’anno seguente, a essere una festa con data fissa.

LE CELEBRAZIONI – Il cerimoniale ufficiale coinvolge le Forze Armate, le Forze di Polizia della Repubblica, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo Nazionale della Croce Rossa Italiana. Il protocollo prevede la deposizione di una corona d’alloro al Milite Ignoto all’Altare della Patria seguita dalla parata militare, alla quale partecipano le cariche più alte dello Stato (Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, ministri ecc…). Nel pomeriggio vengono aperti al pubblico i giardini del palazzo del Quirinale, dove si esibiscono le bande dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, dell’Aeronautica, dell’Arma dei Carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato.

Negli ultimi anni la sfilata è stata semplificata, per renderla meno costosa e alcuni reparti delle forze armate (per esempio i mezzi corazzati), non sfilano più.

Uno dei momenti più spettacolari della parata è quello dell’esibizione delle Frecce Tricolori: dieci aerei, di cui nove in formazione e uno solista, che compongono la pattuglia acrobatica più numerosa del mondo.

IL 2 GIUGNO AL TEMPO DEL COVID-19 – Lo scorso anno l’emergenza sanitaria causata dal Coronavirus ha fortemente condizionato i protocolli tradizionali, cambiando il volto della festa: niente sfilate davanti alla folla e cerimonie ridotte al minimo. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, dopo aver deposto come di consueto la corona commemorativa sull’Altare della Patria, si è recato in Lombardia per far visita alla comunità di Codogno, il paese del Lodigiano che per primo è stato colpito dal contagio.

Il 1° giugno, invece ha presenziato al concerto in ricordo delle vittime del Coronavirus. Nell’occasione si è esibita l’orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Daniele Gatti e l’evento sarà trasmesso in diretta su RaiUno.

LA CELEBRAZIONE QUEST’ANNO – Sono numerose le iniziative del Quirinale per celebrare il 75esimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, nel rispetto delle disposizioni vigenti sull’emergenza epidemiologica.

Il 1° giugno, alle 18.30, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretta dal maestro Jakub Hrůša, è stata la protagonista del concerto nel Cortile d’Onore del Quirinale, trasmesso in diretta RaiUno, alla presenza del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato Italiano.

Il programma ha previsto musiche di compositori europei dedicate all’Italia (Britten, Berlioz, Mendelssohn, J. Strauss, Martinu, Cajkovskij) e una performance di Roberto Bolle che si è esibito con Virna Toppi (Pas de deux, da “L’altro Casanova” su musiche di Antonio Vivaldi). Ad aprire il concerto il saluto del presidente Mattarella.

Mercoledì 2 giugno alle 10 il presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria.

In serata, alle 19 nel Cortile d’Onore del Quirinale, avrà luogo la cerimonia in occasione del 75° anniversario della Repubblica.

Il presidente Mattarella terrà un discorso di fronte alle alte cariche dello Stato e a un nutrito gruppo di studenti delle scuole.

Parteciperanno la giovane artista Frida Bollani Magoni e l’attore Cesare Bocci.

Nel corso della cerimonia, trasmessa in diretta su Rai Uno, sarà proiettato un filmato realizzato da Rai Cultura.

IL MESSAGGIO DEL PRESIDENTE MATTARELLA AI PREFETTI – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Festa della Repubblica, ha inviato un messaggio ai Prefetti d’Italia, affinché se ne facciano interpreti nelle iniziative promosse a livello locale nella ricorrenza del 2 giugno:

“Cari Prefetti,

Nel 75° anniversario della fondazione della Repubblica, desidero rivolgere il mio grato saluto a ciascuno di voi e, per il vostro tramite, a tutti coloro che svolgono pubbliche funzioni nelle diverse realtà territoriali.

La comunità nazionale, che intraprende il delicato percorso verso il definitivo superamento del periodo emergenziale, celebra quest’anno la ricorrenza del 2 giugno nel segno dell’impegno collettivo per il rilancio del Paese e della ricerca di nuove prospettive di sviluppo e modernizzazione.

Nei mesi scorsi, contrassegnati dalle complesse sfide della pandemia, la sinergia tra le Istituzioni, di cui i Prefetti e gli Amministratori locali sono stati attivi promotori, è stata un punto di forza essenziale per arginare la recrudescenza del contagio e assicurare la tenuta della coesione sociale.

Se ora possiamo guardare con maggiore fiducia al futuro, è soprattutto grazie alla ricchezza di risorse che il Paese ha saputo trovare o riscoprire e all’apporto unitario che ciascuno, non senza sacrificio, ha offerto.

La mia gratitudine va a ciascun cittadino che, con il proprio senso civico e il rispetto delle regole, ha dato il suo personale contributo alla lotta contro il virus. Il mio pensiero, in particolare, è per gli anziani e i giovani, radici e futuro della Nazione, che hanno subito in modo rilevante, nei propri percorsi di vita, l’impatto della crisi.

Nella Festa della Repubblica, il nostro commosso omaggio va a coloro che, ancora in molti, sono stati colpiti dal contagio e hanno perso la vita, con un carico di sofferenza che appartiene a tutta la collettività.

Della comune tensione alla ripresa, sono indice, in particolare, gli sforzi profusi sul territorio per assicurare efficienza alla campagna vaccinale, un ritorno a condizioni di normalità in ambito scolastico e il graduale riavvio di tutte le attività economiche, sociali, culturali.

Il Paese è ora di fronte ad opportunità di ampio respiro, grazie anche alle pianificazioni e agli investimenti a livello europeo.

In questa delicata fase, cruciale è il ruolo svolto dai Prefetti e da quanti esercitano una funzione pubblica, chiamati a sostenere le iniziative promosse per la ripartenza, il cui buon esito dipenderà dal contributo di tutti e dalla complessiva capacità di fare rete delle componenti istituzionali e della società civile.

Nell’anno in cui celebriamo anche il centosessantesimo anniversario dell’Unità d’Italia, merita di essere richiamata la prima vocazione del Prefetto, quella di rendere prossimo alle singole comunità lo Stato, che viene “rappresentato”, reso presente, nel contesto locale. È un compito di altissima responsabilità, che svolgete a favore dell’unità e della coesione e che vi rende interpreti attenti delle istanze territoriali nonché qualificati interlocutori del sistema delle autonomie e dei cittadini.

Con l’auspicio che la Festa della Repubblica possa essere l’occasione di una rinnovata riflessione sui valori di libertà, uguaglianza e democrazia alla base della scelta repubblicana e della Carta costituzionale, punto di sicuro orientamento anche nell’attuale passaggio storico, rivolgo a voi Prefetti e a tutte le Istituzioni locali i più sentiti auguri di buon lavoro”.

LA CELEBRAZIONE A BERGAMO – Al fine di consentire lo svolgimento delle cerimonie istituzionali previste per la festa della Repubblica, è stata emessa un’ordinanza di regolamentazione della circolazione che prevede il divieto di sosta in piazza Matteotti, nel tratto compreso tra l’intersezione con largo Porta Nuova e l’attraversamento pedonale,dalle ore 9:00 alle ore 11:00 con rimozione forzata estesa a tutte le categorie di veicoli, ad esclusione dei veicoli dell’Organizzazione, delle Forze dell’Ordine e delle Autorità al seguito della manifestazione.

In occasione della festa della Repubblica, palazzo Frizzoni sarà aperto alla cittadinanza, mercoledì 2 giugno 2021 dalle ore 14:30 alle ore 17:30, con visite guidate realizzate dal Presidente del Consiglio comunale e da alcuni studenti del Liceo linguistico statale “Giovanni Falcone”.

A causa delle prescrizioni riguardanti l’emergenza Covid-19, è richiesta la prenotazione ai percorsi entro lunedì 31 maggio scrivendo una e-mail all’indirizzo presidenteconsiglio@comune.bg.it, indicando: nome e cognome; numero di cellulare di ogni partecipante (gruppi di massimo otto persone); orario in cui si desidera partecipare (gli ingressi avverranno ogni venti minuti).

LA CELEBRAZIONE NELLA BERGAMASCA – In tutti i Comuni si svolgeranno le commemorazioni del 2 giugno. In osservanza delle restrizioni anti-Covid, su tutto il territorio avranno cerimonie organizzate dalle amministrazioni comunali in collaborazione con le Associazioni d’arma, combattentistiche e di volontariato locali. In molti paesi vengono coinvolte le scuole e viene simbolicamente consegnata ai diciottenni la Costituzione.