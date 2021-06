Oggi voglio parlarvi di un gatto, a mio parere, meraviglioso: il Soriano. Ammetto che sono di parte nella stesura di questo articolo, dato che una piccola palla di pelo, appartenente a questa razza, si è appena accoccolata vicino a me, facendo delle fusa dolci e rumorose.

Le origini di questo micio sono siriane, infatti questo meticcio prende il suo nome dalla Soria, l’attuale Siria. Con il nome gatto Soriano, o gatto meticcio, si identifica una razza di gatti impura, che comprende i comuni gatti domestici nati da incontri non effettuati dall’uomo.

Il meticcio è uno dei gatti più diffusi al mondo e non solo nelle nostre case: è infatti il più comune gatto di strada, abituato a doversela cavare da solo e quindi molto furbo e indipendente.

Ha uno spiccato istinto da predatore e ama esplorare gli spazi aperti di cui si sente padrone.

Se decidete di farlo vivere con voi, dovete essere in grado di guadagnarvi la sua fiducia. Nel caso di un responso positivo, posso assicurarvi che avrete trovato un compagno di vita. Questi animali amano i loro spazi, ma allo stesso tempo vanno matti per le coccole e per il contatto fisico con il padrone.

Sono gatti che vanno tendenzialmente d’accordo con i loro simili, ma ci vogliono comunque tempo e pazienza affinché si crei l’equilibrio necessario per arrivare ad una convivenza amorevole; questo è detto, soprattutto, in riferimento agli esemplari maschili, che tendono a diventare aggressivi quando sono in calore.

Si tratta di un felino dalle zampe muscolose, come il resto del corpo; è un gatto di taglia media.

Una caratteristica comune a questi gatti è la presenza di una piccola “M’’ sulla fronte, elemento che li contraddistingue rispetto alle altre razze.

I suoi occhi sono rotondi e leggermente obliqui; il loro colore si intona con quello del pelo: verdi se esso è grigio o marrone, blu se è bianco e verdi o avana se è tendente al fulvo. Il loro manto è molto soffice ed è dotato di un sottopelo più o meno folto a seconda del clima più o meno rigido dell’area in cui vive. I colori del gatto soriano sono nero, grigio, rosso, bianco o marrone. Possiamo avere anche una combinazione di tali sfumature, anche se le femmine sono le uniche ad averne tre insieme.

Per quanto riguarda l’alimentazione, è importante non eccedere con i carboidrati, per evitare che possano diventare obesi o possano contrarre malattia legate ad un’alimentazione errata.

È un felino che non necessita di particolari cure per quanto riguarda il pelo. Bisogna spazzolarlo una volta alla settimana; tranne nelle stagioni di muta dove necessita di essere spazzolato più volte.

Ancora oggi, nonostante la sua fama, il gatto Soriano è considerato ancora una razza impura e con molta probabilità, non verrà mai riconosciuta la sua ufficialità.