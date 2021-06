TERMOLI – É stata firmata a Termoli l’ordinanza n.155 contro gli incendi boschivi dal titolo “Interventi per pulitura appezzamenti di terreno a tutela della pubblica sicurezza e dell’igiene ambientale”. Di seguito vediamo cosa ordina.

Con decorrenza immediata, a tutti gli enti pubblici o privati, persone fisiche o giuridiche, proprietari, possessori e/o titolari a qualsiasi titolo di diritti reali di godimento su terreni e aree libere, boschi, terreni agrari, prati, pascoli ubicati nel territorio comunale, soprattutto in prossimità di abitazioni, attività commerciali e terreni coltivati di:

1. tenere dette aree sgombre da sterpaglie, rovi, cespugli, ramaglie, erbe infestanti, da essenze arboree pericolanti, da immondizie e da rifiuti in genere, provvedendo alla costante manutenzione e pulizia con tagli della vegetazione erbacea ed arbustiva con divieto assoluto di lasciare depositi di scarto di vegetazione;

2. provvedere al taglio degli arbusti e della vegetazione spontanea che protende dai fondi laterali delle strade comunali, vicinali e rurali, inclinate, ammalate o costituenti pericolo per la circolazione stradale o che possano essere potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

3. adoperarsi al fine di evitare l’insorgenza e la propagazione di incendi mediante l’adozione degli interventi previsti dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vigente (paragrafo 7) in particolare di provvedere alla perimetrazione con solchi di aratro con una fascia di almeno 5 metri (10 metri se adiacenti a linee ferroviarie);

4. ciascuno per la propria particella catastale di competenza, nei casi di terreni limitrofi la sede ferroviaria ricadente nel territorio comunale, di verificare ed eliminare i fattori di pericolo per caduta alberi e/o pericolo di incendio e loro propagazione come descritti dal D.P.R. n. 753/80 articoli 52, 55 e 56;

5. è fatto divieto di accendere fuochi di ogni genere e di usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;

6. fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;

7. esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d’artificio senza le prescritte autorizzazioni di legge;

8. parcheggiare autoveicoli e/o motoveicoli su aree in presenza di erba secca.

L’articolo Incendi boschivi, firmata a Termoli l’ordinanza n. 155 proviene da Molise News 24.