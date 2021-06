Mercato professionisti in pillole, 2 giugno SERIE A Sarri-Lazio 60% – La giornata di domani potrebbe essere decisiva. L'allenatore ha presentato le proprie richieste a Claudio Lotito SERIE B Pontisso – Pordenone 40% – L'interesse c'è ed è concreto, ma per adesso il centrocampista non sembra avere troppa voglia di muoversi da Vicenza SERIE C Marcolini- Südtirol 50% – L'addio di Stefano Vecchi è certo. Il rapporto con il ds Paolo Bravo (che dovrebbe restare nonostante il corteggiamento della Cremonese) è solido e l'ex Chievo è in cerca di rilancio. Staremo a vedere Source