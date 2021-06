Nuovo stadio Cagliari, ci siamo: approvata la variante urbanistica. Era l’ultimo step a livello politico

Approvata dal Consiglio comunale di Cagliari la variante urbanistica per il nuovo stadio del Cagliari. Questo il comunicato emesso dal club rossoblù.

«Il Consiglio comunale di Cagliari ha approvato la variante urbanistica al PUC dell’area di Sant’Elia. Una tappa fondamentale per proseguire l’iter verso la costruzione del nuovo stadio cittadino, che sorgerà in luogo del vecchio “Sant’Elia”. Si trattava infatti dell’ultimo step necessario a livello politico per aprire la strada che porta alla presentazione del Progetto Definitivo da parte del Club rossoblù.

Il passaggio odierno segue quello del novembre 2019, quando il Consiglio comunale approvò il Piano Guida per il quartiere di Sant’Elia, inaugurando così una fase di importante condivisione con Regione e Comune da parte del Cagliari Calcio, per lavorare alle modifiche del Piano Economico Finanziario e definire il Piano Industriale del nuovo stadio. Il tutto con l’obiettivo di creare un’arena senza eguali sia sul panorama nazionale che internazionale, in grado di posizionarsi come benchmark di riferimento in termini di innovazione, sostenibilità e contributo allo sviluppo del territorio, con un forte connotato identitario di sardità.

Il Cagliari Calcio – a stretto contatto con Sportium e il General Contractor Costim – è al lavoro per lo sviluppo e la definizione del Progetto Definitivo, sia sotto il profilo strategico che operativo, per partecipare così alla gara pubblica internazionale che dovrà essere indetta da parte del Comune per l’affidamento dell’intervento. La Società confida, nel rispetto della tempistica prevista dalle procedure amministrative in corso, che i lavori possano essere avviati nel 2022 e completati nei successivi 24 mesi.

Si tratta dunque di una nuova accelerata nell’ambizioso cammino che il Club ha intrapreso in questi anni, sostenuto e rafforzato anche dalla attenta e proficua collaborazione dell’Istituto per il Credito Sportivo.

“Siamo soddisfatti per questa votazione – spiega il Consigliere d’Amministrazione del Club Stefano Signorelli – un passaggio atteso da mesi che ci permette di avere uno strumento importante per poter procedere con il progetto definitivo. Lavoriamo da tempo, con i nostri partner e tutte le componenti del Club, per la realizzazione di uno stadio fortemente identitario, innovativo e sostenibile».

L’articolo Nuovo stadio Cagliari, ci siamo: approvata la variante urbanistica proviene da Cagliari News 24.