Stefano Signorelli, consigliere d’amministrazione del Cagliari, ha rilasciato alcune dichirazione in merito al nuovo stadio.

«Siamo soddisfatti per questa votazione un passaggio atteso da mesi che ci permette di avere uno strumento importante per poter procedere con il progetto definitivo. Lavoriamo da tempo, con i nostri partner e tutte le componenti del Club, per la realizzazione di uno stadio fortemente identitario, innovativo e sostenibile».

L’articolo Nuovo Stadio Cagliari, SIgnorelli: «In avvio il progetto definitivo» proviene da Cagliari News 24.