Come sarà il cielo di Bergamo nel giorno della Festa della Repbblica? Risponde Ivan Malaspina con il bollettino del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

L’alta pressione in estensione dall’oceano Atlantico alla Scandinavia sta proteggendo tutta l’Europa occidentale dall’arrivo di sistemi nuvolosi organizzati e garantisce pertanto generali condizioni di bel tempo anche sulla Lombardia. La disposizione di questa struttura barica favorisce però il rientro di correnti più fresche da nord/est verso il nord Italia che sono responsabili della formazione di qualche nuvola e di un po’ di instabilità sui rilievi. Le temperature continuano a rimanere su valori gradevoli, anche se da giovedì la risalita dell’alta pressione dal nord Africa verso il Mediterraneo porterà un rialzo termico su tutta la Penisola.

Mercoledì 2 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino un po’ di nuvolosità su Alpi e Prealpi, più compatta sul nord/ovest della regione, parzialmente nuvoloso sugli altri settori. Nel pomeriggio parzialmente nuvoloso su gran parte della regione con maggior soleggiamento sulle zone di pianura e qualche piovasco sulle Prealpi. Nella sera generali condizioni di cieli poco o parzialmente nuvolosi su tutti i settori.

Temperature: stazionarie. In pianura minime per lo più comprese tra 13 e 15°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 25 e 27°C.

Giovedì 3 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura. Nella sera generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: massime in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 15 e 17°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 27 e 29°C.

Venerdì 4 giugno 2021

Tempo Previsto: al mattino poco nuvoloso su tutta la regione con qualche nuvola in più sui rilievi. Nel pomeriggio annuvolamenti su Alpi e Prealpi con qualche isolato piovasco, prevalenza di cieli poco nuvolosi in pianura. Nella sera generali condizioni di cieli poco nuvolosi su tutta la regione.

Temperature: in aumento. In pianura minime per lo più comprese tra 17 e 19°C, con valori superiori nelle zone densamente urbanizzate del Milanese; massime generalmente comprese tra 29 e 31°C.