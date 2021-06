Per la prima serata in tv, mercoledì 2 giugno su RaiUno alle 21.30 andrà in onda la fiction “Rino Gaetano – Ma il cielo è sempre più blu”. Verranno proposti due episodi: nel primo, all’inizio degli anni ’70 la vita di Rino Gaetano è segnata dalle prime fallimentari audizioni e una giovinezza spensierata vissuta in un quartiere popolare di Roma…

Nel secondo, sull’onda del sempre più crescente successo,Rino decide di partecipare al Festival di Sanremo. Lo fa soprattutto per suo padre, ricoverato in ospedale. E, inaspettatamente, la sua canzone “Gianna”…

RaiDue alle 21.20 trasmetterà “La partita”. Un evento benefico, una sfida “Napoli vs Resto d’Italia” per celebrare il 50° anniversario della Nazionale di Calcio Attori con una raccolta fondi solidale. Madrine dell’evento: Manuela Arcuri ed Anna Falchi.

Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Zona bianca”, condotto da Giuseppe Brindisi.

Per chi preferisse vedere un film, su Canale5 alle 21.45 c’è “Bentornato presidente”; su Italia1 alle 21.20 “Batman v Superman – Dawn of justice”; su Rai4 alle 21.20 “Blood Money – A qualsiasi costo”; su La5 alle 21.05 “Cenerentola in passerella” e su Iris alle 21.10 “Nella valle di Elah”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il “Concerto per il 75° anniversario della Repubblica Italiana”, dal Cortile d’Onore del Palazzo del Quirinale, l’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal Maestro Jakub Hrua, eseguirà una selezione di brani dedicati all’Italia. Musiche di Mendelssohn, Berlioz, Britten, Martinu, J. Strauss e Cajkovs.

Su La7D alle 21 l’appuntamento è con “Volleyball Nations League: Italia vs Brasile”;

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Mediaset Extra alle 20.25 “L’isola dei famosi – Extended edition” e su Italia2 alle 21.10 “Naruto Shippuden”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da RaiPlay