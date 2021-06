La Lazio sta per raggiungere il suo traguardo: avere Maurizio Sarri come allenatore. Il tecnico toscano ha chiesto cinque acquisti

La trattativa per portare Maurizio Sarri alla Lazio sta andando avanti e sembra potersi concludere con un esito positivo. Il tecnico toscano riflette sull’ingaggio ma anche e soprattutto sui movimenti di mercato necessari per costruire una buona squadra.

Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, tra i cinque nomi fatti al ds Tare spunterebbero anche quelli di due giocatori del Cagliari: Charalampos Lykogiannis e Nahitan Nandez. La trattativa per il difensore greco, già avviata, punta a uno scambio e a portare in rossoblù il biancoceleste MohamedFares mentre per il centrocampista uruguaiano c’è ancora bisogno di riflettere.

L’articolo Sarri, sì alla Lazio se arrivano Lykogiannis e Nandez proviene da Cagliari News 24.