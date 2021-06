Il Milan continua ad essere molto vigile sul mercato, dopo l'acquisto di Maignan e Tomori. Massara e Maldini hanno individuato in De Paul il nome giusto per alzare il livello della rosa ma devono programmare diverse uscite per ricavare un tesoretto tale da convincere Pozzo, che ha già rifiutato l'Atletico Madrid, non volendo delle contropartite. Le uscite che potrebero finanziare l'acquisto sono: Laxalt, Conti, Caldara, Castillejo e, probabilmente, Krunic. La pista che porta a De Paul si sta accendendo sempre di più. Source