SASSARI. «Iniziamo a rivedere luce, sentire di nuovo il rumore degli aerei che atterrano e decollano è un vero piacere». C’è un ottimismo che non ricordavamo più, un entusiasmo che non credevamo più possibile nelle parole di Renato Branca, amministratore delegato della Sogaer, la società che gestisce l’aeroporto di Cagliari-Elmas. I numeri dell’ultima settimana di maggio sono di quelli che hanno il potere di dipingere un sorriso sul viso di quelli che lavorano nel campo dei trasporti, del turismo, delle attività di ristorazione e commerciali in genere.

«C’è stata una bella ripresa a fine maggio – conferma Branca -, anche se si fa un confronto con il passato. Nel 2020 abbiamo avuto dati significativi solo a luglio e agosto e in parte a settembre. Però, se prendiamo i dati dell’ultimo week di maggio, abbiamo numeri uguali a quelli dei primi 15 giorni del lugluio dell’anno scorso». Cosa dicono i numeri di fine maggio? Da venerdì 28 a domenica 30, i passeggeri (arrivi più partenze) sono stati 18.463. L’avvio della stagione Summer, con 85 collegamenti totali (46 internazionali e 39 nazionali) di cui ben 20 nuovi collegamenti di linea rispetto al 2020, che collegheranno 17 Paesi con 22 compagnie, potrebbe essere il volano della ripresa economica del sud dell’isola. «Se si continua così – dice ancora l’Ad della Sogaer – e se prendono confidenza gli stranieri, cosa che stanno facendo, avremo belle sorprese».

