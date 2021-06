Undicimila e cinquecento vaccinazioni di media al giorno, dal 25 maggio all’1 giugno: è il ritmo tenuto dagli hub vaccinali della provincia di Bergamo, che sono stati in grado di somministrare complessivamente 92.248 dosi.

Di queste, 41.727 sono state le prime, ben 50.521 le seconde: rispettivamente il totale sale a 432.637 (il 45,7% delle persone vaccinabili) e a 234.044 (il 24,7%).

Rispetto alla popolazione target (quella vaccinabile ndr), composta da 946.806 persone, ancora 514.169 devono ricevere la prima dose.

Il contatore della Lombardia, invece, è arrivato lunedì a sforare quota sei milioni di vaccinati, con quasi il 98% delle dosi utilizzate: più di due milioni di lombardi hanno già terminato il loro ciclo vaccinale.

I vaccinati Comune per Comune

Scorri sulla mappa o seleziona il tuo Comune per scoprire tutti i dati su prime e seconde dosi, con relativa percentuale rispetto alla popolazione target.

