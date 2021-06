Arriva l’estate e con essa arrivano sulle nostre tavole antipasti di pesce, spaghetti allo scoglio, grigliate e fritti di pesce; non sapete che vino abbinare a questi piatti? Ecco i consigli di Enoteca Gaudes.

Il pesce, più tenero e dal sapore più delicato rispetto alla carne, è un cibo dalla cosiddetta “tendenza dolce”. Questa caratteristica richiede un vino con buona acidità e sapidità ecco perché i vini bianchi ben si prestano a questo connubio.

Alla delicatezza del piatto deve corrispondere un vino bianco leggero che non sovrasti con il proprio gusto ma che crei equilibrio. Ci sono tuttavia variabili da tenere presenti.

Nel caso di antipasti con pesce crudo dovremmo cercare un vino bianco che sia profumato ma non troppo aromatico per non sovrastarne il gusto: due ottimi candidati sono un Gavi piemontese oppure un Pinot Bianco trentino.

Per gli spaghetti allo scoglio, invece, serve un bianco che abbia un po’ più di struttura e tenore alcolico per bilanciarne la corposità: una Ribolla Gialla del Collio friulana è un abbinamento perfetto.

Se il piatto ha untuosità o grassezza, come nel caso del fritto misto di pesce, avremo bisogno di un vino bianco ancora più strutturato ma allo stesso tempo dotato di una buona acidità per bilanciare l’untuosità della frittura. Un suggerimento? I grandi bianchi campani e sardi come il Greco di Tufo e il Vermentino di Gallura godono di questa caratteristica.

I consigli di Enoteca Gaudes non finiscono qui: il mondo del pesce è vario come lo sono le sue innumerevoli preparazioni: per rendersene conto basta pensare non solo alla nostra grande tradizione ma anche alle cucine di altri Paesi come quelle asiatiche, che fanno abbondante uso di spezie e condimenti molto saporiti.

I piatti di mare cucinati con spezie risulteranno intensamente profumati, quindi risultano indicati vini aromatici in grado di pareggiarne l’intensità: un Gewurztraminer o un Moscato Giallo secco altoatesini sarebbero perfetti.

Un ultimo consiglio: il pesce marinato ha una tendenza acida data dalla preparazione con il limone: provatelo con un vino bianco morbido come lo Chardonnay e non sbaglierete.

All’Enoteca Gaudes, a Torre de’ Roveri in via Marconi, 1, è possibile trovare tutti i vini menzionati più tanti altri per rendere speciale la propria cena di pesce qualsiasi sia il piatto proposto: per avere ulteriori informazioni telefonare al numero 0350401452 oppure inviare un’e-mail a info@enotecagaudes.it

Rimani aggiornato sulle sue proposte consultando il sito www.enotecagaudes.it o accedendo alla pagina Facebook e Instagram.