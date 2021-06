Irpiniatimes.it

Una doppia tragedia quella riportata da ilquotidiano.net.

Muore mentre gioca una partita di calcetto organizzata per ricordare il fratello deceduto alcuni anni prima in un incidente in bicicletta a soli 24 anni.

È questa la tragica fine del calciatore 29enne Giuseppe Perrino, stroncato ieri sera da un malore al Centro sportivo football “Cangianiello” di via Alessandro Manzoni a Poggiomarino, nel Napoletano. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 29enne. La salma, come disposto dalla Procura, è stata quindi sequestrata e trasportata all’obitorio di Castellammare di Stabia, dove verrà eseguita l’autopsia per chiarire l’esatta causa della morte.

Al momento, stando a quanto ricostruito finora, l’ipotesi più accreditata resta quella di un arresto cardiaco, che avrebbe colpito Perrino proprio mentre stava giocando una partita del torneo di calcetto tradizionalmente dedicato ai giovani atleti scomparsi. Torneo che, quest’anno, era dedicato anche alla memoria di suo fratello, Rocco Perrino.

L’articolo 29enne muore durante la partita in ricordo del fratello proviene da irpiniatimes.