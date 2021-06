Articolo in aggiornamento

LA TERAPIA INTENSIVA TORNA COVID-FREE, ULTIMO PAZIENTE DIMESSO

Non succedeva da mesi ma oggi 3 giugno 2021 la Terapia Intensiva del Cardarelli – unico ospedale quest’ultimo ad avere ormai pazienti Covid – è vuota. L’ultimo degente intubato, una persona di Termoli, è stato dimesso e attualmente non c’è nessun altro ricoverato in condizioni critiche. Nessun altro ricovero c’è stato oggi e pertanto in Malattie Infettive restano 7 ricoverati.

CONTAGI BASSISSIMI DA 2 SETTIMANE, IL MOLISE È LA PRIMA ZONA VERDE ITALIANA IN EUROPA

Il Molise è nelle top 7 delle zone verdi d’Europa, ed è l’unica in Italia. Il resto del Paese è in arancio, mentre la Calabria è in rosso. La regione Molise – come riporta l’Ansa – è la prima zona verde italiana in Ue e tra le prime sette in tutta Europa. È quanto emerge dalla nuova mappa aggiornata sui contagi nel vecchio continente, stilata da Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Il colore verde indica che a 14 giorni l’incidenza è inferiore a 25 casi ogni 100mila abitanti e il tasso di positività al test è inferiore al 4%. Il resto del Paese è classificato come arancione (meno di 50 casi per 100mila e tasso pari al 4% o superiore), tranne la Calabria che in rosso (tra i 50 e i 150 ogni 100mila).

RISTORANTI, IN 8 AL TAVOLO AL CHIUSO E NESSUN LIMITE ALL’APERTO. LE REGOLE NELLE ZONE BIANCHE CONCORDATE COL GOVERNO

Le proposte delle Regioni per le zone bianche (dunque anche il Molise) sono state accettate dal Governo. Tavoli da 8 al chiuso e senza limite all’aperto: è questa la proposta delle Regioni al termine della riunione tecnica che si è svolta per trovare regole comuni nelle zone bianche cui il Governo ha detto sì. Per la zona gialla resterebbe attualmente invece il limite attuale di 4 persone, sia all’aperto sia al chiuso.

I DATI NAZIONALI

Oggi in Italia si sono rilevati 1.968 casi di contagio per un tasso di positività pari al 2%. I decessi si mantengono stabili sotto le 100 unità: nelle ultime 24 ore sono stati 59 (ieri 62).