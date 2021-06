Si è conclusa brillantemente l’esperienza de “Il Maggio dei libri” che ha visto impegnati gli alunni dei diversi gradi scolastici dell’Istituto Comprensivo “Bernacchia” di Termoli in numerosi incontri e attività dedicati all’iniziativa nazionale di promozione alla lettura. Tra questi un vero e proprio laboratorio di lettura e scrittura creativa pensato e calibrato sui ragazzi della scuola media.

Gli alunni delle classi IA e IB, guidati dalle docenti Mariateresa Speranza e Grazia Vetritto, hanno potuto sperimentare un modo nuovo, del tutto particolare ed accattivante, per avvicinarsi alla pratica della lettura e della scrittura. Conduttore indiscusso di questo viaggio fantastico l’autore Gianluca Caporaso, già alle cronache per il suo ultimo lavoro, il libro “Tempo al Tempo” edito da Salani, in vetta nella classifica dei libri più venduti in Italia dal 25 marzo ad oggi. L’autore ha tenuto, nei mesi di aprile e maggio, un ciclo di incontri sulla scrittura creativa dedicato agli alunni coinvolti nel laboratorio. Risultato: un tripudio di pensieri che si sono trasformati in mini-storie fantastiche, filastrocche e brevi componimenti simpatici e vivaci.

“Si usa dire spesso l’espressione: ‘Il tempo è volato’, ma noi siamo tempo e, se il tempo vola, possiamo volare anche noi: è a partire da queste parole che Gianluca ha tenuto tutti col naso all’insù in un girotondo di emozioni che il covid aveva semplicemente sopito, facendoci riscoprire proprio quel tempo rubato quale elemento centrale del ciclo della vita e di ogni essere umano”, hanno raccontato le docenti coinvolte.