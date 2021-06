Cagliari e Parma si contendono il centrocampista Franco Vazquez per la prossima stagione. Quale sarà il futuro dell’argentino?

Franco Vazquez è uno dei tanti nomi a cui il Cagliari sta pensando per il proprio centrocampo. Il giocatore argentino, libero a parametro zero, come riferisce Nicolò Schira, piace però anche al Parma e al suo allenatore Enzo Maresca che lo conosce bene dai tempi di Palermo.

Quale sarà il futuro di Vazquez? Si farà tentare dalle luci della Serie A o si accontenterà della serie cadetta?

