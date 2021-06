Calciomercato Cagliari: due giovani dell’Inter nell’affare Nandez. Le ultime sull’asse Milano-Sardegna in vista della prossima stagione

Come scrive La Nuova Sardegna questa mattina, l’Inter ha scelto Nahitan Nandez in vista della prossima stagione. Capozucca e Ausilio sono già a lavoro per mettere appunto l’operazione: 36 milioni è il prezzo della clausola dell’uruguaiano che i nerazzurri vorrebbero abbattere con qualche contropartita tecnica.

Incassato il no per Lorenzo Pirola, che il Cagliari aveva provato a prendere già la scorsa estate, in Sardegna potrebbero arrivare Sebastiano Esposito e uno tra Di Gregorio e Oristanio (proposti dall’Inter).

L’articolo Calciomercato Cagliari: due giovani dell’Inter nell’affare Nandez proviene da Cagliari News 24.